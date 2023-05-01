Певица РФ Анита Цой пряталась в костюме Аиста в финале шоу «Маска»

В минувшее воскресенье состоялся финал четвертого сезона популярного шоу «Маска». Он прошел 30 апреля в московском Крокус Сити Холл. Появление на сцене Аиста для зрителей и жюри стало настоящим сюрпризом, поскольку персонажа не было в списке участников телепроекта.

Как оказалось, Аист стал подарком организаторов программы для поп-короля Филиппа Киркорова, который отмечал свое 56-летие. Персонаж исполнил песню под названием «Пусть миром правит любовь». Именинник сообщил, что в этом костюме скрывается Анастасия Стоцкая или же Ани Лорак, однако ошибся.