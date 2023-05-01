Победитель шоу «Маска» Билан признался, что нуждается в лечении у остеопата после шоу

Победитель шоу «Маска» Дима Билан заявил о планах пройти курс лечения у остеопата. По признанию исполнителя, он испытывал большой дискомфорт во время пребывания в тяжелом костюме Мамонтенка.

«Только одна голова — 15 килограммов, корона с мантией еще добавила килограмма четыре. К остеопату теперь ходить месяца два», — сказал артист.

Также Дима рассказал, что за время шоу сильно похудел, ведь его костюм был самым теплым и тяжелым. Больше всего во время финала Билан боялся упасть и просто «распластаться».

Добавим, что еще одним победителем четвертого сезона «Маски» стал Сергей Лазарев, который прятался под образом Скорпиона. Они впервые в истории программы поделили между собой первенство. Такое решение Филипп Киркоров принял после того, как мнения судей разделились.