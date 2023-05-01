Yandex.RTB

Победитель телешоу «Маска» певец из РФ Сергей Лазарев специально носил каблуки, чтобы запутать судьей

Image 16+
Победитель телешоу «Маска» певец из РФ Сергей Лазарев специально носил каблуки, чтобы запутать судьей
Знаменитости
Фото из открытых источников

Один из победителей четвёртого сезона телевизионного шоу "Маска" певец Сергей Лазарев рассказал о разных уловках, к которым прибегал для того, чтобы обмануть и запутать членов жюри.

Из-за неоднозначности образа Скорпион долгое время притворялся женщиной. Как признался артист, он делал упор на женские вокальные партии специально и даже тренировался ходить на каблуках.

 

"К костюму я долго привыкал. Каблуки были неудобным его элементом, на них приходилось прыгать, танцевать, бегать. Три месяца жил в этом образе, теперь наконец-то можно выдохнуть и нормально ходить", — говорит Лазараев.

Сергей также раскрыл, что он выбрал маску Скорпиона, потому что он является знаком зодиака его сына и матери.

"Всю жизнь они меня окружают. Влад Топалов тоже Скорпион", — отметил победитель проекта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Победитель шоу «Маска» Билан признался, что нуждается в лечении у остеопата после шоу

Сегодня, 11:56

Актер Милош Бикович проинформировал, чем русские девушки отличаются от всех остальных

Сегодня, 11:49

Победитель телешоу «Маска» певец из РФ Сергей Лазарев специально носил каблуки, чтобы запутать судьей

Сегодня, 11:41

E1.RU проинформировал, почему жителям Екатеринбурга не понравилась дискотека 90-х в ДИВСе

Сегодня, 11:29

В музыкальном шоу РФ «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

Сегодня, 11:23

Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром

Вчера, 21:01

Телеведущая РФ Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в мини-шортах на отдыхе на море

Вчера, 20:48

Woman.ru: Певица Ани Лорак публично призналась, что состояла в отношениях с абьюзером

Вчера, 20:41

Певица Алла Пугачёва с дочерью Лизой и сыном Гарри улетели из Израиля во Францию

Вчера, 20:32

Продюсер Рудченко: рейтинги шоу «Кто хочет стать миллионером?» упадут из-за Карауловой

Вчера, 20:23

Дмитрий Дибров заявил, что не смотрел новые выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» с Юлианной Карауловой

Вчера, 20:17

Певица Юлианна Караулова о Дмитрии Диброве: он был строгим ведущим

Вчера, 20:11

То, что не решались сказать в Соединенных Штатах Америки, озвучили в Австралии

Вчера, 19:56

StarHit: режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках актрисы Юлии Пересильд в космосе

Вчера, 19:50

Мария Погребняк сообщила, что угрожала мужу разводом из-за ревности

Вчера, 14:31

Дмитрий Дибров планирует реализовывать новые телепроекты на Первом канале

Вчера, 14:26

Певица Пелагея вышла на сцену вместе с 6-летней дочерью Таисией

Вчера, 14:14

Царьград: актер Дмитрий Нагиев пропал, но это не мешает ему зарабатывать в России

Вчера, 13:44

Лайма Вайкуле поддержала Максима Фадеева в конфликте с певицей Наргиз Закировой

Вчера, 13:37

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала фигуру через полтора месяца после родов

Вчера, 13:24

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • 29-04-2023, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • 29-04-2023, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать
  • 28-04-2023, 20:23

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • 29-04-2023, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова
  • 29-04-2023, 10:06

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова

Фильм «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой полюбился многим в том числе за игру Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. На съемочной площадке актеры

Интересная информация
Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • 28-04-2023, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • 29-04-2023, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

StarHit: Антон Беляев исключил из вокального телешоу «Голос» участницу, которую считали лучшей
  • 29-04-2023, 11:20

StarHit: Антон Беляев исключил из вокального телешоу «Голос» участницу, которую считали лучшей

В эфире вокального телешоу «Голос» Антон Беляев решил отправить домой Айнур Нурпеисову. Многие зрители в соцсетях считали вокалистку одной из лучшей

МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления
  • 28-04-2023, 22:31

МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления

ВКС России проводит задачи по срыву анонсированного Киевом контрнаступления. 27-28 апреля 2023 года были нанесены массированные удары в ряде регионов