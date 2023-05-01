Победитель телешоу «Маска» певец из РФ Сергей Лазарев специально носил каблуки, чтобы запутать судьей

Один из победителей четвёртого сезона телевизионного шоу "Маска" певец Сергей Лазарев рассказал о разных уловках, к которым прибегал для того, чтобы обмануть и запутать членов жюри.

Из-за неоднозначности образа Скорпион долгое время притворялся женщиной. Как признался артист, он делал упор на женские вокальные партии специально и даже тренировался ходить на каблуках.

"К костюму я долго привыкал. Каблуки были неудобным его элементом, на них приходилось прыгать, танцевать, бегать. Три месяца жил в этом образе, теперь наконец-то можно выдохнуть и нормально ходить", — говорит Лазараев.

Сергей также раскрыл, что он выбрал маску Скорпиона, потому что он является знаком зодиака его сына и матери.

"Всю жизнь они меня окружают. Влад Топалов тоже Скорпион", — отметил победитель проекта.