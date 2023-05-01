Победивший в телешоу РФ «Маска» Дима Билан признался, что думал, что свалится

Один из победителей телешоу РФ «Маска» Дима Билан проинформировал, с какими трудностями он столкнулся во время участия в проекте. Артист признался, что на несколько месяцев готов записаться к остеопату.

«Этот проект воспринимаю как конкурс с самим собой, с предыдущей версией себя. Для развития важно не находиться в зоне комфорта», – завил певец.

Костюм Мамонтенка зрителям показался очень тяжелым. Так и есть. По словам артиста, вес костюма мультяшного героя превышал 15 килограмм. Из-за этого Дима начал стремительно худеть.

«Предполагаю, 4 килограмма может сбрасывал где-то за каждую программу. Голова весит 15 килограммов, корона с мантией еще немного добавила, наверное. К остеопату теперь ходить месяца два минимум», – отметил Билан.

Победитель «Маски» резюмировал, что последний прямой эфир вызвал жуткий дискомфорт, который был невероятно долгим: «Думал, что сейчас свалюсь».