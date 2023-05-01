Похудевшая оперная певица Анна Нетребко в наряде от Schiaparelli сорвала овации на концерте в Вене

Известная оперная дива Анна Нетребко удивила зрителей эффектным образом. В личном микроблоге певица разместила несколько снимков, на которых предстала в роскошном наряде от Schiaparelli. Фото сделаны во время подготовки к выступлению в Вене.

На кадрах артистка позирует в пышном черном платье с длинным шлейфом, украшенным многочисленными сверкающими стразами. Дополнила образ Анна интересным головным убором и ожерельем бренда Chopard в виде бабочки. Нетребко собрала волосы в аккуратную прическу, а также сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники оценили не только образ исполнительницы, но и внешний вид. Как отметили фанаты, звезда оперы похудела и похорошела. Также многие юзеры подчеркнули, что Европа 51-летнюю звезду простила за неясную политическую позицию и пустила на сцену.