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Причиной смерти модельера из РФ Вячеслава Зайцева стало кровотечение из-за язвы желудка

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Причиной смерти модельера из РФ Вячеслава Зайцева стало кровотечение из-за язвы желудка
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Фото из открытых источников

Вечером в воскресенье, 30 апреля, появилась информация о том, что умер советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Он скончался на 86-м году жизни.

Позже эту информацию подтвердили официально. СМИ стали выдвигать предположения, что именно стало причиной смерти легендарного кутюрье.

Как стало известно сегодня, Зайцев страдал от язвы желудка. Из-за нее у дизайнера началось внутреннее кровотечение в желудочно-кишечный тракт. Модельера экстренно госпитализировали, однако спасти врачи его не смогли. Вячеслав скончался спустя несколько часов после того как попал в реанимацию.

Напомним, что Вячеслав Зайцев в последние годы с трудом разговаривал и передвигался. В 2016 году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона. Также вскоре начались проблемы с суставами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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