Регина Тодоренко смутила Филиппа Киркорова неудачным поздравлением с его днем рождения

Регина Тодоренко смутила Филиппа Киркорова, когда произнесла неудачный спич к его дню рождения. Во время программы «Маска» ведущая поздравила поп-короля, подобрав неудачную шутку.

Вчера 56 день рождения отмечал Киркоров. Этот день совпал с финальным выпуском «Маски» на НТВ. Председателя жюри поздравили коллеги, но речь Регины, по мнению пользователей, оказалась неуместной. Обратившись к имениннику, Тодоренко не только произнесла слова поздравления, она также высказала шутку, что теперь артист стал «ближе к смерти». Такие слова взбудоражили зрителей. Сам исполнитель был смущен и даже немного расстроен.

К слову, в последнее время Киркоров сильно изменился. Он сделал пластику, похудел, перекрасился в блондина. Поэтому речь экс-ведущей «Орла и решки» была им воспринята, как не очень удачный спич.