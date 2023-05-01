R.Life: 47-летняя балерина Анастасия Волочкова сыграла свадьбу с Прохором Шаляпиным

Анастасия Волочкова сыграла свадьбу с Прохором Шаляпиным. Публикацию с мероприятия она разместила в микроблоге.

Что греха таить, личную жизнь балерины всегда активно обсуждает общественность. В этот раз танцовщица запечатлела на камеру момент, когда её и артиста провозгласили женихом и невестой.

Сперва Прохор хотел появиться в образе Деда Мороза, но избранница была против. Анастасия решила, что Шаляпину лучше предстать в образе жениха.

Мнения поклонников по поводу этих кадров разделились. Некоторые поверили в свадьбу знаменитостей, хотя большинство назвало такое шоу очередным пиар-ходом. Впрочем, практически все фанаты сошлись во мнении, что певец подходит Волочковой как партнер, поскольку является довольно харизматичной и яркой личностью.