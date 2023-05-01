Телеведущая Лариса Гузеева сняла Олешко в инвалидной коляске на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,
Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же
Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует
Фильм «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой полюбился многим в том числе за игру Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. На съемочной площадке актеры
Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69
Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации
В эфире вокального телешоу «Голос» Антон Беляев решил отправить домой Айнур Нурпеисову. Многие зрители в соцсетях считали вокалистку одной из лучшей
ВКС России проводит задачи по срыву анонсированного Киевом контрнаступления. 27-28 апреля 2023 года были нанесены массированные удары в ряде регионов
В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о
Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.