Телеведущая Лариса Гузеева сняла Олешко в инвалидной коляске на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Лариса Гузеева когда-то являлась неотъемлемой частью федерального канала, но больше года она не появлялась в эфирах. На днях телеведущая вышла на связь, показав кадры, которые подтверждают ее возвращение на отечественное ТВ.

Выяснилось, что звезда приняла участие в съемках программы «Две звезды. Отцы и дети» в роли жюри. На снимках Лариса общается с коллегами и не скрывает радости от процесса. Несмотря на это, Гузеева сообщила тревожную новость.

Дело в том, что в объектив камеры на телефоне попал Александр Олешко, который передвигается на инвалидной коляске. Теледива рассказала, что он получил очень серьезную травму.

«Сашка ногу себе разорвал во время спектакля. Он не знал даже об этом. Отработал, еще две недели ходил. Сейчас увозят на каталке», — пояснила знаменитость.



