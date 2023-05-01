Участница группы Little Big Софья Таюрская лишилась работы и друзей после бегства из России

Российская исполнительница Софья Таюрская, которая прославилась как солистка известной панк-рейв-группы Little Big, некоторое время живет в США. Журналисты решили узнать, как сложилась судьба певицы за океаном.

Как пишут РИА Новости, после начала СВО ВС РФ исполнительница вместе с бойфрендом и по совместительству коллегой по коллективу Ильей Прусикиным✱ (признан в России иноагентом) улетела в Лос-Анджелес. Впоследствии девушка призналась, что после бегства в Америку она лишилась не только работы, но и большинства друзей.

В марте 2023 года Прусикин и Таюрская планировали выступить на Бали. Но концерт группы не состоялся. Выступление решено перенести на 8 апреля, однако, как можно понять, мероприятие в очередной раз отменили. В ближайшее время артисты Little Big заявили, что планируют устроить тур по Штатам.