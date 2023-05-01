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Украинская певица Тина Кароль удалила снятый гражданами России видеоклип на свою новую песню

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Украинская певица Тина Кароль удалила снятый гражданами России видеоклип на свою новую песню
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Фото из открытых источников

Известная украинская певица Тина Кароль сообщила, что решила удалить свой новый видеоклип на композицию «Honey» со всех площадок. Дело в том, что артистка узнала о его создании интересный факт. Оказывается, в ролике принимали участие граждане РФ, пишет ВЗГЛЯД.

На своей странице в соцсети исполнительница из Украины записала обращение к фанатам. В видео она заявила, что на знала, что  помощь в создании клипа оказывали россияне. Тина отметила, что не желает вести дела никакие с гражданами России, поэтому удалила ролик.

Напомним, Кароль неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес РФ с 2014 года. Она заявила, что не будет больше исполнять русскоязычные композицию, даже если они стали суперхитами.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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