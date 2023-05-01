Yandex.RTB

Украинский театр Франко бойкотировал фестиваль в Венгрии из-за участия артистов из РФ

Image 16+
Украинский театр Франко бойкотировал фестиваль в Венгрии из-за участия артистов из РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинский Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко не будет принимать участие в Театральной олимпиаде в Будапеште (Вкнгрия), поскольку на фестивале будут артисты из РФ. Об этом Заявило Министерство культуры Украины.

Изначально организаторы фестиваля заверили театр, что российские артисты не будут представлять свои постановки, но позже их включили в программу.

«Несмотря на полное понимание и солидарность с Украиной, программу дополнили спектаклем «REX» в постановке худрука Александринского театра Валерия Фокина», — написало ведомство.

В рамках олимпиады также состоялся показ фильма «Петрополис» в главной роли с Антоном Шагиным, отмечает министерство. А этот артист поддерживает СВО на Украине.

«Наш театр стремился присоединиться к театральному мировому событию и провел огромную работу по подготовке показа украинских постановок в Будапеште, однако мы не сможем согласиться с таким «соседством» в программе Театральной олимпиады», — добавил Минкульт Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая Лариса Гузеева сняла Олешко в инвалидной коляске на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Сегодня, 18:40

Украинский театр Франко бойкотировал фестиваль в Венгрии из-за участия артистов из РФ

Сегодня, 18:31

Регина Тодоренко смутила Филиппа Киркорова неудачным поздравлением с его днем рождения

Сегодня, 18:19

Екатерина Волкова рассказала, как справляется со стрессом после ареста брата

Сегодня, 18:05

Украинская певица Тина Кароль удалила снятый гражданами России видеоклип на свою новую песню

Сегодня, 17:59

Наследники артиста Филиппа Киркорова приготовили ему на 56-летие оригинальные подарки

Сегодня, 15:11

Народный артист РФ Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой во время шоу «Маска»

Сегодня, 14:58

Певица РФ Анита Цой пряталась в костюме Аиста в финале шоу «Маска»

Сегодня, 14:51

Участница группы РФ Little Big Софья Таюрская лишилась работы и друзей после бегства из России

Сегодня, 14:43

Победивший в телешоу РФ «Маска» Дима Билан признался, что думал, что свалится

Сегодня, 14:37

Звезду телешоу «Дом-2» Александру Черно снова начали проверять органы опеки

Сегодня, 12:50

Похудевшая оперная певица Анна Нетребко в наряде от Schiaparelli сорвала овации на концерте в Вене

Сегодня, 12:44

«МК»: Певец Юлиан проинформировал о предательстве модельера Зайцева артисткой РФ Пугачевой

Сегодня, 12:36

«Woman»: Звездный стилист Лина Дембикова три года молчала о насилии со стороны продюсера шоу «Перезагрузка» на канале ТНТ

Сегодня, 12:35

НТВ: В шоу «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

Сегодня, 12:19

Дима Билан намерен пройти лечение у остеопата после тяжёлого костюма на шоу «Маска»

Сегодня, 11:56

Актёр Милош Бикович заявил, что русские девушки больше склонны к открытому проявлению чувств

Сегодня, 11:49

Победитель телепрограммы «Маска» певец из РФ Сергей Лазарев носил каблуки, чтобы запутать судьей

Сегодня, 11:41

E1.RU проинформировал, почему зрителям Екатеринбурга не понравилась дискотека в стиле 90-х

Сегодня, 11:29

В музыкальном шоу РФ «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

Сегодня, 11:23

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • 29-04-2023, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • 29-04-2023, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова
  • 29-04-2023, 10:06

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова

Фильм «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой полюбился многим в том числе за игру Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. На съемочной площадке актеры

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта
  • 29-04-2023, 15:54

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта

Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • 28-04-2023, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

Интересная информация
StarHit: Антон Беляев исключил из вокального телешоу «Голос» участницу, которую считали лучшей
  • 29-04-2023, 11:20

StarHit: Антон Беляев исключил из вокального телешоу «Голос» участницу, которую считали лучшей

В эфире вокального телешоу «Голос» Антон Беляев решил отправить домой Айнур Нурпеисову. Многие зрители в соцсетях считали вокалистку одной из лучшей

МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления
  • 28-04-2023, 22:31

МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления

ВКС России проводит задачи по срыву анонсированного Киевом контрнаступления. 27-28 апреля 2023 года были нанесены массированные удары в ряде регионов

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге
  • 29-04-2023, 22:01

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе
  • 29-04-2023, 17:24

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.