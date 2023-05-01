Украинский театр Франко бойкотировал фестиваль в Венгрии из-за участия артистов из РФ

Украинский Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко не будет принимать участие в Театральной олимпиаде в Будапеште (Вкнгрия), поскольку на фестивале будут артисты из РФ. Об этом Заявило Министерство культуры Украины.

Изначально организаторы фестиваля заверили театр, что российские артисты не будут представлять свои постановки, но позже их включили в программу.

«Несмотря на полное понимание и солидарность с Украиной, программу дополнили спектаклем «REX» в постановке худрука Александринского театра Валерия Фокина», — написало ведомство.

В рамках олимпиады также состоялся показ фильма «Петрополис» в главной роли с Антоном Шагиным, отмечает министерство. А этот артист поддерживает СВО на Украине.

«Наш театр стремился присоединиться к театральному мировому событию и провел огромную работу по подготовке показа украинских постановок в Будапеште, однако мы не сможем согласиться с таким «соседством» в программе Театральной олимпиады», — добавил Минкульт Украины.