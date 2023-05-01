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В музыкальном шоу РФ «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

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В музыкальном шоу РФ «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион
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Фото из открытых источников

Вчера завершился четвертый сезон шоу «Маска». Члены жюри приняли решение, которое является исключением за все время существования музыкального проекта. Были объявлены одновременно два победителя в финале. 

Председатель жюри, народный артист Филипп Киркоров принял решение сделать исключение. Поп-король попросил редакцию телешоу объявить одновременно 2-х победителей.

Певец догадывался, что под маской Мамонтенка прятался Дима Билан, а Сергей Лазарев в этом году примерил костюм Скорпиона. Предположения зрителей и судей отличались друг от друга. 

«Хочу свой голос поровну разделить двум финалистам. Объявить двух сразу победителей в четвертом сезоне», — сказал Киркоров. 

Артист оказался полностью прав. Победителями «Маски» стали Дима Билан и Сергей Лазарев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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