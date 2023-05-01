В музыкальном шоу РФ «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

Вчера завершился четвертый сезон шоу «Маска». Члены жюри приняли решение, которое является исключением за все время существования музыкального проекта. Были объявлены одновременно два победителя в финале.

Председатель жюри, народный артист Филипп Киркоров принял решение сделать исключение. Поп-король попросил редакцию телешоу объявить одновременно 2-х победителей.

Певец догадывался, что под маской Мамонтенка прятался Дима Билан, а Сергей Лазарев в этом году примерил костюм Скорпиона. Предположения зрителей и судей отличались друг от друга.

«Хочу свой голос поровну разделить двум финалистам. Объявить двух сразу победителей в четвертом сезоне», — сказал Киркоров.

Артист оказался полностью прав. Победителями «Маски» стали Дима Билан и Сергей Лазарев.