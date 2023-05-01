Вчера умер знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев. В СМИ заговорили о дележке наследства легендарного кутюрье. Но стало известно, что все наследство покойного перейдет к его единственному сыну Егору.

По данным источников, у Вячеслава помимо сына нет близких родственников, которые смогли бы претендовать на его немалое состояние. Завещание модельер не оставил. По действующему законодательству, единственным наследником Зайцева является его 63-летний сын.

Стоит отметить, что Вячеслав Зайцев после себя оставил квартиру в Париже, а также многоэтажный Дом Моды на проспекте Мира в столице.

Также у него осталась усадьба в Каблуково. Доходы с Дома Моды перейдут Егору, хотя там больше долгов, которые звездному наследнику придется отдавать.