«Woman»: Звездный стилист Лина Дембикова три года молчала о насилии со стороны продюсера шоу «Перезагрузка» на канале ТНТ

Лина Дембикова рассказала о насилии, которое скрывала в течение трех лет со стороны продюсера телешоу «Перезагрузка».

Программа помогает женщинам изменить свой образ, а также начать жизнь с нового листа. Однако не все эксперты о ней отзываются положительно.

Рыжеволосая девушка была шеф-стилистом «Перезагрузки» с 2017 по 2020 годы. Знаменитый стилист покинула проект из-за разногласий с продюсерами и вернулась спустя два года. Вокруг девушки начали появляться слухи о нездоровой атмосфере в коллективе. В интервью Лина рассказала о физическом насилии, которое было нанесено.