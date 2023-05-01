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«Woman»: Звездный стилист Лина Дембикова три года молчала о насилии со стороны продюсера шоу «Перезагрузка» на канале ТНТ

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«Woman»: Звездный стилист Лина Дембикова три года молчала о насилии со стороны продюсера шоу «Перезагрузка» на канале ТНТ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Лина Дембикова рассказала о насилии, которое скрывала в течение трех лет со стороны продюсера телешоу «Перезагрузка».

Программа помогает женщинам изменить свой образ, а также начать жизнь с нового листа. Однако не все эксперты о ней отзываются положительно.
Рыжеволосая девушка была шеф-стилистом «Перезагрузки» с 2017 по 2020 годы. Знаменитый стилист покинула проект из-за разногласий с продюсерами и вернулась спустя два года. Вокруг девушки начали появляться слухи о нездоровой атмосфере в коллективе. В интервью Лина рассказала о физическом насилии, которое было нанесено.

Девушка подчеркнула, что вопрос отношений на съемочной площадке долго замалчивался, поэтому пришло время откровенно заговорить об этом. Хотя Дембикова не назвала имя продюсера, она подчеркнула, что ей было непросто рассказать правду, пишет Woman.ru.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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