Звезду телешоу «Дом-2» Александру Черно снова начали проверять органы опеки

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно подверглась проверке со стороны органов опеки. В соцсетях она часто дает интервью о личной жизни. Хотя получает преимущественно отрицательные комментарии, среди которых заявления о неправильном воспитании своих детей.

Последний раз жалоба на Черно была отправлена в компетентные органы. В ближайшее время молодую мать ожидают многочисленные проверки. В своем блоге участница проекта «Дом-2» высказала недоумение по поводу таких частых проверок.

Отметим, что ранее органы опеки проводили проверку семьи. Однако тогда ничего подозрительного они не обнаружили и извинились перед Александрой за беспокойство.

В 2020 году Черно впервые стала мамой. От возлюбленного Иосифа Оганесяна девушка родила сына. Мальчик появился на свет на десять дней позже срока.