45-летняя Ольга Орлова опубликовала фото без одежды на фоне травли из-за материнства

Телеведущая Ольга Орлова, несмотря на многочисленную критику в свой адрес, продолжает активно общаться с подписчиками своей социальной сети. В этот раз 45-летняя певица решила продемонстрировать фанатам фигуру до второй беременности.

Экс-солистка Блестящих опубликовала фото, на котором предстала без одежды. При этом артистка стоит спиной к камере. Таким образом молодая мать решила ответить на один из вопросов подписчицы о том, можно ли себя считать «старушкой» после 35 лет.

Орлова столкнулась с хейтом из-за поздних родов. Однако она старается не обращать внимания на злые языки. Многие похвалили фигуру ведущей, которая после родов сбросила 12 килограммов. Звезда ТВ не занимается спортом, однако активно следит за питанием и принимает разные БАДи витамины.