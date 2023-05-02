Yandex.RTB

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

Image 16+
Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна, как сообщил газете «Коммерсантъ» коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов, будут загружены всего лишь на 20%. И это притом, что, по его словам, рынок контейнеров начал постепенное восстановление.

Больнее всего антироссийские санкции ударили по портам именно Северо-Западного бассейна. Имея возможности обработать 5 млн TEU контейнерных мощностей, в этом году, по прогнозам, они обработают около 1 млн TEU. Снижение имеет место быть из-за высокой базы в первом квартале минувшего года, объясняет собеседник издания.

Контейнерный рынок, тем не менее, начинает восстанавливаться — хотя и медленными темпами. Так, снова начались регулярные перевозки и между операторами образовалась конкуренция.

На Дальнем Востоке уже фиксируется быстрый рост перевозок, при этом периодически в регионе начали возникать сложности с мощностями морских терминалов.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что в целом по стране уже просматриваются предпосылки к восстановлению товарооборота. Однако, подчеркнул он, не до уровня, который был до того, как Россия начала специальную военную операцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

Сегодня, 12:03

Сдвинуть мусор ради фотоотчета. Как проходит уборка после реформы ЖКХ в Петербурге

Вчера, 08:44

Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове

30-04-2023, 16:28

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

29-04-2023, 17:24

Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

29-04-2023, 12:03

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

27-04-2023, 15:58

Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

26-04-2023, 15:17

Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

24-04-2023, 23:23

В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

22-04-2023, 14:23

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

22-04-2023, 13:19

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

21-04-2023, 23:58

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

20-04-2023, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

19-04-2023, 19:33

Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

19-04-2023, 12:06

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

18-04-2023, 19:20

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

18-04-2023, 14:58

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

17-04-2023, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • 29-04-2023, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

«НГС»: Гражданам из РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом
  • Вчера, 21:14

«НГС»: Гражданам из РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом

Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • 29-04-2023, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта
  • 29-04-2023, 15:54

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта

Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69

Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром
  • 30-04-2023, 21:01

Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром

Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире

Певица Алла Пугачёва с дочерью Лизой и сыном Гарри улетели из Израиля во Францию
  • 30-04-2023, 20:32

Певица Алла Пугачёва с дочерью Лизой и сыном Гарри улетели из Израиля во Францию

Алла Пугачева, проживающая с мужем и детьми Гарри и Лизой в Израиле, решила наследникам показать Европу. Примадонна опубликовала видеоролик, на

Интересная информация
Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге
  • 29-04-2023, 22:01

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о

«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть
  • Сегодня, 09:08

«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть

Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе
  • 29-04-2023, 17:24

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.

Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове
  • 30-04-2023, 16:28

Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове

Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на