Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна, как сообщил газете «Коммерсантъ» коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов, будут загружены всего лишь на 20%. И это притом, что, по его словам, рынок контейнеров начал постепенное восстановление.

Больнее всего антироссийские санкции ударили по портам именно Северо-Западного бассейна. Имея возможности обработать 5 млн TEU контейнерных мощностей, в этом году, по прогнозам, они обработают около 1 млн TEU. Снижение имеет место быть из-за высокой базы в первом квартале минувшего года, объясняет собеседник издания.

Контейнерный рынок, тем не менее, начинает восстанавливаться — хотя и медленными темпами. Так, снова начались регулярные перевозки и между операторами образовалась конкуренция.

На Дальнем Востоке уже фиксируется быстрый рост перевозок, при этом периодически в регионе начали возникать сложности с мощностями морских терминалов.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что в целом по стране уже просматриваются предпосылки к восстановлению товарооборота. Однако, подчеркнул он, не до уровня, который был до того, как Россия начала специальную военную операцию.