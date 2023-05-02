«АиФ»: Фильм «Калина красная» обернулся смертью для актера Василия Шукшина

В 1973 году Василий Шукшин начал работу над кинокартиной «Калина красная», выступив и режиссером, и исполнителем главной роли. Фильм вышел на экраны в 1974 году, побив рекорды по просмотрам. Но об этом актер не узнал, поскольку скончался осенью того же года.

Изначально киноначальство мешало Шукшину работать над картиной. Его поджимали сроки и бюджет. Когда пленку отправили на проявку в столицу, злопыхатели заявили, что бобины с браком. Шукшин едва не получил инфаркт, пока не выяснял правду.

В конце съемок снимали сцену застолья, которая была устроена освободившимся рецидивистом. В кадре актер крупным планом произносил слова о том, что мы живем, как пауки в банке, призвав зрителей дружить. Эта сцена стала самой яркой и запоминающейся, но директор «Мосфильма» Николай Сизов попросил его убрать разговор о смерти. Он был уверен, что это негативно повлияет на зрителя.

Шукшин согласился. Однако в жизни все сложилось так, как было снято в картине. «Калина красная» оказалась невероятно популярным проектом после выхода на ТВ, а Шукшин скончался осенью этого года.