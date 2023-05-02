Актриса из РФ Татьяна Васильева проинформировала о страшной трагедии, которая случилась с ее сыном

Гостьей очередного выпуска программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, стала знаменитая российская актриса театра и кино Татьяна Васильева.

В студии шоу, ведущей которого является Лера Кудрявцева, народная артистка РФ рассказала о страшной трагедии, которая едва не случилась с ее старшим сыном.

«Все было очень плохо. Шла речь даже об ампутации», — с горечью вспоминает Васильева.

По информации информационного агентства Вокруг ТВ, артистка также призналась, что только недавно смогла увидеть своих внуков, которые долгий период времени проживают в Германии вместе с экс-женой ее сына.