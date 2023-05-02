Алла Пугачёва показала новую фотографию с детьми, с которыми улетела в отпуск

Алла Пугачёва увезла своих детей из Израиля в Париж. В Сети появились видео и фото, на которых видны сборы Лизы и Гарри во Францию.

Куда собрались? В Париж? Почему едете только на три дня, а так много чемоданов, - пошутила за кадром Примадонна.

Лиза в дорогу взяла одежду, а Гарри – технику. Мальчик планирует на отдыхе заниматься съёмкой. Также сын Максима Галкина (признан иноагентом) рассказал, что взял подарок для своего отца.

К слову, в Париже звездная семья должна провести всего лишь три дня. Им предстоит дорога в Диснейленд. Также появилась фотография Лизы и Гарри из самолёта. Детей сфотографировала по пути во Францию Алла Борисовна.

Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в „Диснейленд“. Ура!, - подписала 74-летняя Пугачёва снимок.