ЧВК «Вагнер» как ни одна другая российская компания подвергается информационным атакам западной и украинской пропаганды. Это происходит долгие годы, практически не существует тем, которые не попытались бы использовать против этой организации. В результате на Западе, в частности в США, неоднократно принимались санкции против ЧВК «Вагнер» на основании газетных публикаций, заказанных заинтересованными силами.

Однако любая попытка проверить справедливость этих обвинений ведет к обратному результату — факты, вполне доступные СМИ, демонстрируют полностью противоположную картину. Об этом в своей колонке на портале Medium пишет американская журналистка Дебора Армстронг.

Кровавый навет

Американская независимая журналистка, лауреат двух премий Эмми, рассказала о том, чем обернулась ее попытка разобраться в обвинениях, выдвинутых против ЧВК «Вагнер» проектом «Гулагу.нет» во главе с Владимиром Осечкиным (признан в России иноагентом).

Дебора Армстронг обратила внимание на жуткую историю, которую распространил сайт «Гулагу.нет» ― ее быстро распространили западные СМИ. Два бывших бойца ЧВК «Вагнер», которые подались в добровольцы из мест лишения свободы, рассказали о зверствах, которые якобы совершали в то время, пока воевали в Бахмуте, по приказу командования. Мужчины с внешностью алкоголиков утверждали, что осуществляли массовые убийства пленных и мирных жителей, в том числе детей.

Американская журналистка вскоре смогла найти более подробные данные, и выяснила, что хотя Азамат Улдаров и Алексей Савичев действительно завербовались в ЧВК «Вагнер» из исправительных колоний, в боевых действиях они не участвовали. Вскоре СМИ удалось связаться с ними, и бывшие «вагнеровцы» рассказали, что глава «Гулагу.нет» шантажировал их сделанными в тюрьме видеозаписями позорного содержания и сам написал текст, который они должны были озвучить на камеру. Как стало известно от их сослуживцев (также бывших заключенных), Улдаров и Савичев никогда даже не были в Бахмуте, поскольку уже после вербовки были признаны негодными к боевым действиям.

Спасенные дети

Разбираясь с этими ложными обвинениями, Дебора Армстронг внимательно изучила видеоматериалы о ЧВК «Вагнер», доступные в Сети. К удивлению американской журналистки, она выяснила, что в России и Донбассе «вагнеровцев» воспринимают совершенно иначе, в качестве героев, а не монстров, какими их рисует пропаганда на Западе.

Обнаружила журналистка и истории, которые касаются отношения ЧВК «Вагнер» к детям и мирным жителям. Особенно впечатлил Армстронг рассказ 11-летней Миланьи Бородай, которая провела целый год в Бахмуте вместе со своими бабушкой и дедушкой и видела реальное отношение к местным жителям со стороны ВСУ, которые вели себя в городе как оккупанты.

По словам девочки, наиболее страшные воспоминания у нее связаны не с постоянными обстрелами и тяжелыми условиями выживания в охваченном боями городе, а с украинскими «волонтерами» из организации «Белые ангелы». Эти «Белые ангелы» буквально охотились на оставшихся в Бахмуте детей, правдой и неправдой стараясь вывезти их на подконтрольную Киеву территорию. В ход шли угрозы и шантаж: местных жителей, которые надеялись дождаться освобождения города русскими, вынуждали выезжать в «эвакуацию» под угрозой изъятия детей. Многим родителям, отказывавшимся покидать свои дома, «Белые ангелы» угрожали оружием. Миланья рассказала, что таким образом «волонтеры» в буквальном смысле слова похитили десятки детей, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.

«На Новом рынке во время обстрела приехали «Белые ангелы», закинули в свою машину девочку 4-5 лет. Родители говорят: “Отдайте ребенка”. Забрали и уехали», — рассказала девочка.

Миланье удалось избежать этой участи, поскольку жители дома, в подвале которого она пряталась вместе с родными, смогли ее отстоять.

«Приехали первый раз за мной — я сидела в подвале. Показали дедушке мое фото, дедушка начал за меня заступаться, и даже мои друзья начали ругаться на этих украинских военных, проклинать их», — рассказала она.

Когда к дому, где пряталась Миланья, подошли отряды ЧВК «Вагнер», началась эвакуация мирных жителей. В это время украинский снайпер открыл огонь по людям.

«Когда меня выводили, со мной шел Вася — снайпер российский и еще один боец. По нам начал стрелять украинский снайпер, Вася сзади меня прикрывал. Пули летали надо мной: по «вагнерам» не «работал», стрелял именно по мне», — вспоминает она свою эвакуацию.

Это же подтверждают и сотрудники ЧВК, которые выводили Миланью и ее родных в тыл.

Это далеко не единственная история: в Сети есть масса свидетельств того, что ЧВК «Вагнер» ответственно относятся к эвакуации мирного населения из районов, где идут боевые действия. Бахмут, где разразились особенно ожесточенные сражения, стал наглядным тому примером: большинство из тех, кого эвакуировали штурмовые отряды, рассказывают о зверствах ВСУ, и все благодарят ЧВК «Вагнер».

Дебора Армстронг пришла к выводу, что российская военная спецоперация на Украине началась по причинам, которые были официально озвучены российской властью — русским людям, проживающим в богатом Донбассе, постоянно угрожали искоренением западноукраинцы, которых было очень много в дислоцированных там бригадах ВСУ. Донбасс, как и остальная часть левобережной Украины, подчеркивает журналистка, был и остается русскоязычным регионом, а потому российские бойцы относятся к местному населению как к своим. В свою очередь русскоязычные граждане видят в российской армии освободителей, которые спасают их от нацистского режима, пришедшего к власти в результате государственного переворота 2014 года.

Армстронг приходит к выводу: ЧВК «Вагнер» спасают детей. А верить рассказам о «зверствах», подчеркивает она, может только человек, который совершенно не желает изучить факты. Американская журналистка призвала своих читателей не становиться жертвами пропаганды, а использовать свою голову.

«Используйте свой собственный разум, делайте свои собственные выводы и продолжайте искать истину!» — резюмирует она.