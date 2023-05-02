Диетолог Кришнан: Чрезмерное питьё воды может привести к смерти

Диетолог Нупур Кришнан предупреждает о вреде большого употребления воды. По словам врача, это приводит к тошноте, интоксикации, потере координации, спутанности сознанияи даже смерти.

Организм нуждается в воде для нормального функционирования, однако превышение нормы оказывает разрушительное воздействие на человеческий организм. Почки пропускают всего до одного литра воды в час, поэтому если поступает большее количество, они не справляются. В итоге нарушается электролитный баланс, что вызывает повышение уровня кальция, калия, натрия. Избыток воды приводит к набуханию мозга, что увеличивает давление крови. Это вызывает рвоту, тошноту, дрожь, усталость, учащенное сердцебиение.

Диетолог советует пить воду, исходя из своего образа жизни. Если человек ведет малоподвижный образ, больше 2-2,5 литров в сутки ему не потребуется. В ином случае возникает переизбыток, поэтому жидкость накапливается и провоцирует отеки.