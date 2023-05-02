Гуляев рассказал о визите к Пугачевой в Израиль и показал ее фотоснимок с оголенными бедрами

Алла Пугачева год не проживает на территории России. Артистка с семьей перебралась в Израиль и там уже строит новую жизнь. Ее друг Игорь Гуляев на днях посетил Примадонну в Израиле. В интервью мужчина рассказал о жизни певицы в другой стране.

По информации дизайнера, Пугачева находится в прекрасной форме. На это повлиял мягкий климат Израиля и спокойная обстановка.

«Живет в тепле, покое, любви — это секрет ее отличной формы», — отметил Игорь.

Также Гуляев показал новый фотоснимок Примадонны, который спровоцировал обсуждения в Сети. На нем Алла Борисовна предстала в смелом молодежном образе. 74-летняя народная артистка облачилась в длинную толстовку, черную кепку, высокие сапоги, оголив свои бедра. Поклонники с восторгом отреагировали на новую публикацию.

«Всегда роскошна, талантливая и дерзкая женщина», — написали интернет-пользователи.