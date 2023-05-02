Энтони Старр заинтриговал фанатов «Пацанов» самой странной сценой 4 сезона сериала

Исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр на премьере фильма «Переводчик» (The Covenant) рассказал о четвертом сезоне шоу «Пацаны» (The Boys). Его релиз состоится уже в следующем году.

По словам артиста кино, новые эпизоды получились еще более странные по сравнению с тем, что происходило в минувших сезонах. Старр заявил, что в фильме «должен быть потолок», однако создатели его найти не могут.

«Смотрел на человека, стоящего напротив, спросил у него: „Что мы делаем, не могу в это поверить! Мог бы сделать что-либо еще в жизни, но я занимаюсь этим?“ Это поистине самая странная вещь, которую делал когда-либо», — заговорил Энтони о съемках одной из сцен.

Съемки четвертого сезона «Пацанов» завершились в минувшем месяце. Дата релиза пока что не известна. В 2023 году пройдет релиз спин-оффа «Поколение «Ви»» (Gen V), который расскажет о молодых супергероях из вселенной «Пацанов».