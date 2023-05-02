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Как живут сейчас сбежавшие из РФ Анна Нетребко и ее муж

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Как живут сейчас сбежавшие из РФ Анна Нетребко и ее муж
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Фото из открытых источников

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов, уехав из РФ, свою жизнь связывают с Европой, а не с Россией. Супруги вместе с сыном Тьяго обосновались в центре Вены. Певица принимает участие в постановках Венской государственной оперы.

Однако разорвал с оперной дивой контракт Метрополитэн-опера. После этого Анна продала квартиру на Манхэттене, которую брала на 30 лет в ипотеку. Также имя Нетребко вычеркнули из репертуаров нескольких театров на Западе.

Вместе пара дает коммерческие концерты. С марта, в гастрольный график звездной семьи включены Токио, Гонконг, Верона, Милан, Висбаден.

Есть информация, что за одно коммерческое выступление артистке платят 2 миллиона 400 тысяч рублей, а гонорар Юсифа немного скромнее.

Хотя выступления пары часто отменяются. К примеру, 5 марта они должны были выступать на сцене Национального концертного зала в Тайбэе, однако мероприятие отменили из-за «повышенной озабоченности со стороны общественности».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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