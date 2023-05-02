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Кушанашвили подверг критике Костюшкина, снявшего Блиновскую в своем видеоклипе «Королева»

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Кушанашвили подверг критике Костюшкина, снявшего Блиновскую в своем видеоклипе «Королева»
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Фото из открытых источников

На днях Елена Блиновская была задержана правоохранительными органами. Во время шоу «Каково?!» Отар Кушанашвили раскритиковали известного блогера. Как отметил журналист, она купила роль в видеоклипе Стаса Костюшкина на песню «Королева».

«Клип сочится любовью и эротизмом. Там Блиновская себе внушила, что красавица, каких не видывал еще свет. В этом клипе смотрится как хозяйка жизни, но трусливо попыталась сбежать от полицейских. Как она себя ведет на допросах? Это все жалко смотрится. Как контрастно по сравнению с тем, какой была в жизни, когда всем заправляла. В дорогом, убого смотрящемся одеянии, ее поймали. Мне очень интересно, что по этому поводу думает Стас Костюшкин?» – отметил Кушанашвили.

Отар считает, что «с таким успехом артист мог назвать королевой табуретку». По словам скандального шоумена, Костюшкин мог заработать 300 долларов, однако «не такой ценой».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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