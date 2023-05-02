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Максим Галкин выразил соболезнования после смерти близкого друга своей семьи Валентина Юдашкина

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Максим Галкин выразил соболезнования после смерти близкого друга своей семьи Валентина Юдашкина
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Фото из открытых источников

Юморист Максим Галкин✱ (на территории РФ признан иноагентом) также высказался по поводу смерти легенларного художника-модельера Валентина Юдашкина.

Комик не стал скрывать, что он потрясен новостью о кончине мэтра отечественной моды. Юдашкина пародист назвал своим верным другом и очень близким человеком.

Действительно, много лет прославленный модельер дружил с Примадонной и Галкиным. По словам Максима, уход из жизни знаменитого кутюрье стал для него крайне болезненным.

«Умер Валентин Юдашкин. Наш верный друг, талантливый, остроумный, яркий, самый лучший. Слишком близкий мне человек, чтобы были силы много чего писать… Такая большая потеря. Легкого путешествия тебе, мой дорогой Валя», — написал в микроблоге шоумен.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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