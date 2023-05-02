«МК»: Многие российские телезрители будут скучать по телеведущему Дмитрию Диброву

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в
Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене в весьма откровенном образе. Начинающая артистка приняла участие в шоу
Алла Пугачева, проживающая с мужем и детьми Гарри и Лизой в Израиле, решила наследникам показать Европу. Примадонна опубликовала видеоролик, на
Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на
Уборка во дворах, в рамках реформы ЖКХ перешедших под контроль городских структур Санкт-Петербурга, вызывает жалобы жителей. Однако в ответ на
Экономист Илья Петров выразил мнение о позициях американской валюты на финансовом рынке и в сфере торговли, особенно международной. Он заявил, что
Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны