«МК»: Многие российские телезрители будут скучать по телеведущему Дмитрию Диброву

Отставка Дмитрия Диброва с поста телеведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» вышла шумной и даже скандальной. Сами участники громких событий предпочитают обходится без лишних комментариев, а вот народ не остался в стороне.

Юлианна Караулова в кресле Диброва смотрится неплохо. На Дмитрия она, конечно же, совсем не похожа. Ведущего любили за умение блеснуть умом, а она пока что нравится зрителям за милую улыбку и красивые костюмы.

Стоит сказать, что сама идея заменить строгого мужчину на эффектную блондинку является весьма продвинутой. Но очень многие, несомненно, будут скучать по Диброву. За десятилетия карьеры на российской телевидении он стал одним из самых знаменитых ведущих с невероятным индексом узнаваемости. Впрочем, есть большая вероятность того, что куда-то любимый телеведущий снова вернется на экраны, но уже с другой программой.



