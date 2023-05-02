«МК»: опубликовано новое фотоснимок покорившей Турцию российской рэп-исполнительницы Ализаде

22-летняя рэп-исполнительница Ася Ализаде (псевдиним ALIZADE) попала в список перспективных артистов Forbes. Девушка стала широко известной в России, а сейчас завоевывает турецкую рэп-индустрию, пишет МК.

Родилась исполнительница в Азербайджане. Большую часть своей жизни прожила в Москве. Заниматься хип-хопом начала в юности.

Первая популярность девушку накрыла в 2018 году. Тогда она записала совместный сингл с знаменитым рэпером. Позже появилось еще несколько треков.

В минувшем году Ася уехала из РФ в Турцию, где покоряет местную публику. Именно там Ализаде достигла пика популярности. На музыкальных платформах ее песни обогнали произведения рэпера Моргенштерна (признан иноагентом) и продержались в ТОП плейлистов.