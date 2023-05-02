Музыкального критика вернули на ТВ: «Сергея Соседова помыли, почистили, причесали»

В 90-е годы музыкальный критик Сергей Соседов был звездой, являясь одним из участников проекта "Акула пера". Первый успех историк музыки разделил с другими звездами проекта - Отаром Кушанашвили и Капой Деловой.

Шоу закрылось, но Соседову удалось завоевать любовь телезрителей. Спустя некоторое время его пригласили на телеканал НВТ в передачу «За гранью». В программе Сергей Васильевич достаточно органично смотрится. Зрители отметили его небанальные взгляды, эрудицию, подкованность, эмоциональность.

По словам Александра Мельмана, критика серьезно подготовили к шоу для того, чтобы он в кадре качественно смотрелся.

«Серёгу отмыли, почистили, причесали. Да, еще сделали волосы на голове. Вырастили в своем коллективе звезду. Такие люди нужны — честный, умный и неженатый. Или женатый, это его личная жизнь», - пишет он.