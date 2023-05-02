На концерте в честь 56-летия певец Филипп Киркоров за три часа сменил 27 костюмов

30 апреля Филипп Киркоров грандиозно отпраздновал свое 56-летие в Кремлевском дворце. Поп-король в этот раз решил побить рекорд по количеству костюмов за одно выступление. За время трехчасового концерта артист сменил 27 костюмов.

Если бы не санкции, нашу заявку приняли бы в Книгу рекордов Гиннесса. Я за рекордами не стремлюсь. Вырос на музыке и шоу Элвиса Пресли, Шер, Майкла Джексона, Валерия Леонтьева. Всегда на этих людей равнялся. Возможно, в чём-то захотел их перещеголять. Шер мы обогнали по количеству переодеваний за один концерт. У нее было их 16. Но песен за вечер не 35, как у меня, а всего 23", — отметил Киркоров.

К слову, грандиозный концерт начался с выхода Филиппа в короне с перьями и блестящем наряде. Несколько раз он спускался в зал и возвращался с охапкой цветов. В перерывах между номерами артист представлял именитых гостей: Льва Лещенко, Аллу Духову, Ирину Винер, Олесю Судзиловскую, Прохора Шаляпина, Наташу Королёву, Александра Буйнова, Бедроса Киркорова и многих других. На зрительском ложе даже присутствовал пластический хирург Тимур Хайдаров, оперировавший поп-короля.