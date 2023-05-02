Отрастил кудри ниже плеч: младший сын затмил Наталью Подольскую на новых кадрах

Наталья Подольская в настоящее время вовсю наслаждается долгожданным семейным отдыхом. На каникулы звезда эстрады отправилась в солнечный Дубай.

А сегодня певица устроила очередную фотосессию. Она сделала несколько кадров в детском бассейне.

Артистка хотела похвастаться перед поклонниками своей стройной фигурой и стильным образом, однако двухлетний Иван свою звездную маму. Наследник артистки привлек внимание своим внешним видом. У мальчика отрасли длинные волосы ниже плеча. Фанаты отметили, что ребенок наверняка захотел быть похожим на своего отца, который большую часть певческой карьеры выступал с длинной шевелюрой.

