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Озвучены дата и место похорон модельера Валентина Юдашкина, умершего на 60-м году жизни

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Озвучены дата и место похорон модельера Валентина Юдашкина, умершего на 60-м году жизни
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Фото из открытых источников

2 мая появилось печальное известие о смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина. Дизайнер имел международный уровень признания в мире моды. О трагической новости сообщила его жена Валентина Юдашкина, которая отметила, что ее невероятно талантливый супруг скончался на 60-м году жизни.

Юдашкин семь лет мужественно боролся с онкологией, которую диагностировали в 2016 году. Почти все годы болезни художник-модельер активно работал. Как говорили близкие люди, Валентин держался очень мужественно, позитивно и старался не показывать болезни.

Месяц назад Юдашкин приехал в Израиль, чтобы увидеться с близкой подругой Аллой Пугачевой. Вполне возможно, кутюрье уже тогда понимал, что видит Примадонну в последний раз.

Церемония прощания и похороны легендарного дизайнера состоятся 6 мая 2023 года. Начало - в 11.00. Похоронят Юдашкина на Троекуровском кладбище Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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