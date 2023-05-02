Озвучены дата и место похорон модельера Валентина Юдашкина, умершего на 60-м году жизни

2 мая появилось печальное известие о смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина. Дизайнер имел международный уровень признания в мире моды. О трагической новости сообщила его жена Валентина Юдашкина, которая отметила, что ее невероятно талантливый супруг скончался на 60-м году жизни.

Юдашкин семь лет мужественно боролся с онкологией, которую диагностировали в 2016 году. Почти все годы болезни художник-модельер активно работал. Как говорили близкие люди, Валентин держался очень мужественно, позитивно и старался не показывать болезни.

Месяц назад Юдашкин приехал в Израиль, чтобы увидеться с близкой подругой Аллой Пугачевой. Вполне возможно, кутюрье уже тогда понимал, что видит Примадонну в последний раз.

Церемония прощания и похороны легендарного дизайнера состоятся 6 мая 2023 года. Начало - в 11.00. Похоронят Юдашкина на Троекуровском кладбище Москвы.