Певец Сергей Лазарев опроверг обвинения в использовании фонограммы на телешоу «Маска»

Поп-певец Сергей Лазарев отреагировал на слухи о том, что он использовал модификацию голоса в телешоу «Маска». Исполнитель опубликовал видеофрагмент из студии звукозаписи, на котором исполнил одну из прозвучавших в эфире проекта песен.

Ролик с опровержением слухов Сергей выложил в своем личном микроблоге. Лазарев добавил, что был готов к подобным обвинениям в применении фонограммы, намекнув, что может поделиться многими кадрами из закулисья передачи.

Знал, что найдутся те, кто не поверит, кто начнет выдвигать разные теории заговора - написал артист.

Благодаря выдающимся вокальным данным певец, который скрывался в образе Скорпиона, стал победителем шоу «Маска». Он разделил победу с Димой Биланом, который прятался под маской Мамонтенка.