Победитель шоу «Маска» Дима Билан рассказал, что потерял в весе из-за костюма Мамонтенка

Победитель четвертого сезона музыкального телешоу «Маска» Дима Билан признался, что похудел во время выступления в костюме Мамонтенка. По словам певца, голова мультяшного персонажа только весила 15 килограммов.

Реквизит Мамонтенка был настолько жарким, неудобным и тяжелым, что Билан с трудом сдерживался, чтобы не свалиться на сцене после эфира.

Не буду привирать, не взвешивался, хотя предполагаю, что четыре килограмма сбрасывал за каждую программу. К остеопату теперь ходить еще два месяца, - сообщил исполнитель.

Артист добавил, что с трудом скрывал участие в шоу. Один раз он проговорился. Также, по словам победителя проекта, выступление в шоу «Маска» можно сравнить с «эйфорией во время проведения дайвинга».