Popcornnews: 44-летняя актриса Ирина Пегова эффектно обнажилась на публике

Известная российская актриса Ирина Пегова регулярно ведет социальные сети. В своем микроблоге она активно рассказывает фанатам о подробностях личной жизни.

Буквально на днях звезда отечественного шоу-бизнеса продемонстрировала весьма откровенный образ. Его главной изюминкой стало розовое платье в горошек, которое отлично подчеркнуло сногшибательную фигуру актрисы.

«Любители кошечек, лайкайте, комментируйте!», — подписала снимок Ирина.

Поклонники восхитились новым образом Пеговой. Подписчики отметили, что у артистки прекрасная фигура. Позировала перед камерой звезда с белой кошкой. На снимке видно, что 44-летняя актриса сильно похудела и стала еще более женственной.