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Принцу Гарри не позволят надеть военную форму на коронации Карла III. Мнение

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Принцу Гарри не позволят надеть военную форму на коронации Карла III. Мнение
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Фото из открытых источников

Принцу Гарри не разрешат одеть военную форму на коронации короля Карла III. Об этом 29 апреля сообщает издание The Express.

Герцог Сассекский объявил о своем участии в мероприятии, а его супруга Меган остается в Калифорнии. Однако Гарри не будет носить военную форму. Вместо этого он отдаст должное отцу, неся его медали.

«Предполагаю, что Гарри не будет носить униформу. Будучи ветераном, дважды побывавшим в Афганистане, он не станет ее носить. Он наденет медали, но то, где он будет в ходе процессии и куда придет, думаю, будет похоже на то, где он был на похоронах королевы», — сказал порталу военный историк Питер Джонстон.

Ранее зарубежные СМИ писали, что коронация станет «болезненным»  и «унизительным» событием, где с Гарри будут обращаться как с «изгоем». Об этом предупредили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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