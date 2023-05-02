Принцу Гарри не позволят надеть военную форму на коронации Карла III. Мнение

Принцу Гарри не разрешат одеть военную форму на коронации короля Карла III. Об этом 29 апреля сообщает издание The Express.

Герцог Сассекский объявил о своем участии в мероприятии, а его супруга Меган остается в Калифорнии. Однако Гарри не будет носить военную форму. Вместо этого он отдаст должное отцу, неся его медали.

«Предполагаю, что Гарри не будет носить униформу. Будучи ветераном, дважды побывавшим в Афганистане, он не станет ее носить. Он наденет медали, но то, где он будет в ходе процессии и куда придет, думаю, будет похоже на то, где он был на похоронах королевы», — сказал порталу военный историк Питер Джонстон.

Ранее зарубежные СМИ писали, что коронация станет «болезненным» и «унизительным» событием, где с Гарри будут обращаться как с «изгоем». Об этом предупредили эксперты.