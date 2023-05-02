Пугачева и Киркоров ужаснулись новости о смерти Валентина Юдашкина

Многие российские знаменитости выразили свои слова соболезнование семье Валентина Юдашкина. Алла Пугачева и Филипп Киркоров прокомментировали печальную новость о смерти известного модельера.

Примадонна, как известно, являлась хорошей подругой Валентина Юдашкина, с которым дружила много лет. Народная артистка всегда поддерживала дизайнера, старалась отвлечь его от смертельной болезни.

Алла Борисовна опубликовала в соцсети совместное фото с Юдашкиным. Она написала, что этот пост посвящает «человеку с большой буквы». Также Пугачева отметила, что будет всегда помнить о нем, никогда не перестанет любить.

Киркоров тоже был другом Юдашкина. Поп-король написал в своем микроблоге, что он не может поверить в смерть такого талантливого человека. Филипп Бедросович выразил свои соболезнования семье, подчеркнув, что Валентин Абрамович войдет в историю культуры.