Пугачева посвятила прощальный пост скончавшемуся модельеру Вячеславу Зайцеву

Алла Пугачёва, которую обвиняют в предательстве скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева, выразила своё мнение по поводу смерти друга. Алла Борисовна посвятила ему прощальный пост в своих социальных сетях.

«Прощай, мой друг. Спасибо за всё», – написала артистка под фото дизайнера в молодости.



Пугачёва долгое время являлась творческим партнёром Зайцева. Именно он создал для неё много сценических костюмов. Но позже Примадонна перешла к Валентину Юдашкину. Это стало для дизайнера ударом, хотя в итоге он все же смирился.

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Модельер скончался в больнице в Москве в минувшее воскресенье, 30 апреля. Дизайнера доставили в реанимацию с кровотечением в желудке, из-за чего он ушел в мир иной.



