Российская актриса Светлана Ходченкова покинула РФ на фоне слухов о разрыве со своим возлюбленным

Светлана Ходченкова большую часть времени между съемками проводит за границей. 40-летняя звезда, которая недавно отправилась в очередное путешествие за рубеж, поделилась с поклонниками фотографиями из отдыха.

Отдыхая на своей яхте, артистка позировала при ярком солнечном свете. Ближе к вечеру она поделилась с подписчиками фото ночного неба. В описании к снимку Светлана оставила изображение сердца, которое передает настроение отпуска.

По всей видимости, отпуск Ходченковой наполнен романтикой. Однако знаменитость не уточняет, одна ли она или с тайным возлюбленным.

Киноактриса начала встречаться с новым избранником в феврале. При этом никто не смог опознать бойфренда Ходченковой. Женщина прятала его лицо за шляпой, и дала понять, что не желает общаться с журналистами. Однако вскоре появились слухи, что пара рассталась и на фоне этого артистка якобы покинула РФ.