Сашу Плющенко разозлило решение Филиппа Киркорова выбрать двух победителей в шоу «Маска»

Продюсер Яна Рудковская вместе со своим сыном Сашей Плющенко болели за Мамонтенка. Они громко скандировали название маски и наставили, чтобы победа досталась именно Мамонтенку. Но именинник попросил на него не давить. Итоги шоу мальчика разозлили. Позже Плющенко-младший лично выразил свое недовольство Киркорову.