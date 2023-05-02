StarHit: Милош Бикович одобрил участие Аглаи Тарасовой в съемках кинофильма «Холоп-2»

Милош Бикович и Аглая Тарасова когда-то встречались. Расстались они на позитивной ноте. Недавно артист дал интервью, где признался, как они работают вместе.

Актриса снялась в кинофильме «Холоп-2» с участием Милоша в главной роли. Как оказалось, Бикович давал свое согласие, чтобы звезду взяли в этот проект. По словам актера, его мнение было учтено, но решал все равно не он. При этом он подчеркнул, что если бы не ответил согласием, его слова приняли бы во внимание, и не взяли бы в проект Тарасову, поскольку именно он — главная звезда ленты. Милош также добавил, что он благодарен бывшей избраннице за те годы, что они были вместе. Он подчеркнул, что от коллеги не чувствует негатива, да и сам к ней относится прекрасно. Сейчас Бикович встречается с девушкой из Сербии, информирует StarHit.