Супруга Юдашкина опубликовала последний совместный фотоснимок модельера с Вячеславом Зайцевым

Нужно напомнить, что известнейшие законодатели отечественной моды умерли с разницей всего лишь в два дня. Зайцев ушел в минувшее воскресенье на 86 году жизни, а Юдашкин скончался сегодня, 2 мая, не дожив до своего 60-летия.

По данным источников незадолго до смерти кутюрье попал в больницу из-за ухудшения здоровья. В течение последних шести лет он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием - раком пищевода.