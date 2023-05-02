Татьяна Брухунова проинформировала о состоянии здоровья своего супруга Евгения Петросяна

Вчера российские СМИ сообщили о неожиданной госпитализации Евгения Петросяна. По информации источников, 77-летнему артисту стало плохо дома, а его близкие решили вызвать скорую помощь.

Писали, что юморист жаловался на сильное головокружение, которое связано с проблемами с сердцем. Напомним, в 2013 году комик перенес операцию по стентированию коронарных сосудов, после чего регулярно проходит обследование у кардиологов.

Через несколько часов после публикаций Петросян вышел на связь. Он сообщил, что всего лишь проходил запланированное обследование, успокоив своих поклонников. Позже слова мужа подтвердила Татьяна Брухунова. Молодая возлюбленная Петросяна рассказала, что её телефон не умолкал от звонков журналистов.

«Евгений Ваганович сейчас проходит обследование в московской клинике. У него все хорошо, нет никаких экстраординарных ситуаций», — отметила блогер.