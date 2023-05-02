В Москве прощаются с телеведущим и актером РФ Сергеем Колесниковым, озвучившим Джеймса Бонда

В Москве поклонники прощаются с телеведущим и актером Сергеем Колесниковым. После отпевания в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе его похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Сергей Колесников широкой аудитории известен как ведущий передачи «Фазенда». Скончался артист 29 апреля в 68-летнем возрасте. За свою карьеру он исполнил на сцене МХТ им. Чехова и кино много ролей. В том числе снялся в картине «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013) и сериалах «Мошенники», «Новый человек».

Колесников озвучил героев Шона Коннери и Роджера Мура в кинофильмах о Джеймсе Бонде. Также свой голос она дал главному злодею Call of Duty: Black Ops Никите Драговичу.

Сергей Валентинович не только был известным актером, но также занимался музыкой, писал песни, давал концерты с авторским материалом.