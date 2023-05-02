Врач-кардиолог из РФ Ольга Бокерия: Раковые клетки не растут при трех бюджетных продуктах

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала о своих личных лайфхаках по питанию. Кроме того, что специалист посоветовала утром выпивать воду с лимоном, она сообщила, при употреблении каких трех дешевых продуктов можно снизить риск арака.

Врач советует включить в рацион груши, яблоки, бананы. По воздействию на организм эти фрукты заменят дорогие экзотические продукты.

По словам доктора медицинских наук, груши, яблоки и бананы содержат растворимую клетчатку - пектин, которая помогает бороться с запорами, а также препятствует развитию онкологии путем ограничения роста раковых клеток.

Всем тем, кто привык в течении дня перекусывать, кардиолог посоветовала сочетать сельдерей с ореховым маслом. Сельдерей помогает улучшить пищеварение, а также содержит большое количество полезного для глаз витамина.