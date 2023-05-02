Врач-кардиолог из РФ Ольга Бокерия: Раковые клетки не растут при трех бюджетных продуктах

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Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69
Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире
Алла Пугачева, проживающая с мужем и детьми Гарри и Лизой в Израиле, решила наследникам показать Европу. Примадонна опубликовала видеоролик, на
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Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.
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