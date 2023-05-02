Забота жены и поддержка Пугачёвой помогали Юдашкину бороться с раком годами

Валентин Юдашкин скончался следом за наставником – Вячеславом Зайцевым. Забота жены и поддержка Аллы Пугачёвой помогали модельеру несколько лет бороться с раком пищевода. Сердце кутюрье перестало биться 2 мая, а его учителя – 30 апреля.

Долго дизайнер боролся с онкологией. Но несмотря на страшную болезнь, продолжал создавать шедевры. В своё время Юдашкин шил одежду для Аллы Пугачёвой, Людмилы Гурченко, Филиппа Киркорова, Натальи Ветлицкой и других звёзд.

Слухи о недомогании кутюрье появились в 2016 году. Тогда он впервые не посетил собственный показ на Парижской неделе моды. Только в 2021 году художник-модельер начал говорить о раке открыто. Сперва недуг проявился в виде головных болей, после обследования врачи обнаружили метастазы в мозге. Также опухоль поразила почки Юдашкина, который перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Во время лечения Валентина всегда поддерживала жена. Пугачёва также никогда не забывала о друге. Артистка регулярно общалась с ним. В марте он ездил проведать Примадонну в Израиль. Поклонники предположили, что состояние кутюрье, который имел бодрый вид, улучшилось. До конца жизни дизайнер одежды оставался оптимистом благодаря моральной помощи близких.