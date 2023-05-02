Запрещенная цензурой песня «Полосатая жизнь» из фильма «12 стульев» ушла в народ

Цензоры запретили композицию, которая изначально должна была прозвучать в фильме Гаддая "Самогонщики", из-за вирусности. Песню написали на тему любимого персонажа "Семеновны". Хотя в фильме изменили, оригинал просочился в народ.

То же произошло при выходе картины "Двенадцать стульев". В официальной версии приключений Остапа Бендера звучит только одна композиция. Это песня, которую он спел мадам Грицацуевой. Но в кино звучала и другая композиция. Она называлась «Полосатая жизнь». Исполнялся хит в конце ленты. Однако власти не пропустили ее. Причина такая же, как в «Самогонщиках»: лидеры опасались того, что она будет жить отдельно от фильма. Так, к слову, и произошло.

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