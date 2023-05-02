Жена Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика еще в конце апреля

Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые стали родителями. У супругов родился мальчик. Этой радостной новостью звездная пара поделилась в своих соцсетях.

На кадрах, размещенных в Сети, Павел показал, как перерезает пуповину ребенку и держит новорожденного на руках со слезами на глазах. Прилучный не может поверить, что вновь стал отцом.

Хотя родился мальчик еще 28 апреля, о радостной новости новоиспеченные родители рассказали только сейчас.

«28.04.2023», — подписали ролик влюбленные.

Кстати, в больницу прибыли дети актера от от первого брака. Артист РФ показал, как его дочь Мия держит на руках малыша, а сын Тимофей смотрит на своего крохотного брата.